Première transaction de placement privé par véhicule de continuation au Canada

Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a conclu une première transaction majeure de placement privé par véhicule de continuation au Canada.

Le fonds de Novacap TMT VI et le véhicule de continuation, dont l’investisseur principal est le Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management, ont acquis une participation majoritaire de l’entreprise montréalaise Groupe Systèmes Syntax Inc. (Syntax) des fonds Novacap TMT IV et TMT V, ainsi que d’autres actionnaires.

Crédit Suisse a participé au placement privé de ce véhicule de continuation.

«Novacap est fière d’être la première société canadienne de placement privé au Canada à lancer sur le marché un important fonds de continuation», a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap.

