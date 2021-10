Un spectacle de cirque sur Charlie Chaplin créé à Québec

Smile !, un spectacle de cirque autour de l’œuvre de Charlie Chaplin, sera créé à Québec et partira, à l’automne 2022, en tournée internationale.

Richard Aubé et Caroline Perron, deux concepteurs de Québec, regroupés sous l’appellation MRUA International, ont obtenu une licence mondiale exclusive, de la famille Chaplin, pour créer, produire et tourner cette création qui mettra en vedette 13 artistes de cirque et deux musiciens.

Smile ! sera présenté, en première mondiale, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, en novembre 2022. Le spectacle partira ensuite sur la route pour une tournée internationale.

En novembre 2018, Richard Aubé et Caroline Perron débarquaient au Musée Chaplin, en Suisse, avec une petite valise, pour présenter leur projet à la célèbre famille.

« On leur a raconté, durant 50 minutes, ce qu’on voulait faire. Ils ont été ravis et étonnés. Une semaine plus tard, on avait la licence », a raconté Caroline Perron, mercredi, lors d’une conférence

de presse à Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Smile ! est un spectacle non verbal et musical qui offrira un voyage immersif dans les films de Chaplin. On retrouvera des extraits de ses films en noir et blanc et des numéros de cirque. Un croisement entre le spectacle de mime et les prouesses acrobatiques du monde du cirque.

« Le personnage de Charlot ne sera pas présent, physiquement, sur scène, mais il sera le fil conducteur du spectacle. Il sera constamment présent sans l’être », a précisé Richard Aubé.

Photo Stevens LeBlanc

Un spectacle éternel

Le spectacle connaîtra, avant sa première, huit mois de production. Et ça se fera entièrement à Québec.

Il y aura 120 artistes et artisans qui vont travailler sur la création de ce Smile!. Les 13 artistes de cirque qui se retrouveront sur les planches n’ont pas encore été sélectionnés.

Photos d’archives

« On a une idée des artistes que l’on souhaite avoir, mais la sélection n’est pas encore faite. On a un peu de retard en raison de la pandémie », a indiqué Caroline Perron, qui est tombée amoureuse des œuvres de Chaplin, lorsqu’elle a découvert, plus jeune, le film Le Kid.

Le compositeur Fabrice Tremblay créera une trame sonore originale qui permettra de faire les transitions avec les musiques des extraits de films de Chaplin.

Geraldine Chaplin, fille de Charlie, est emballée par Smile!.

« Il y a deux ans, j’étais absolument éblouie par le concept de votre spectacle et deux ans plus tard, je suis toujours éblouie. J’espère que ce spectacle, à l’image de mon père, qui est éternel, le sera. Ça va être éternel », a-t-elle lancé, avec enthousiasme, dans un enregistrement vidéo.