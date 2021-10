BILODEAU, Rodrigue

Entouré de sa famille, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rodrigue Bilodeau, époux dame Suzel Armstrong, fils de feu Lorenzo Bilodeau et de feu Cécile Roy. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzel; ses enfants : Martine, Stéphane (Christina Juneau) et Sylvain (Mélanie Turmel); ses petits-enfants : Samuel (Marie-Pier Fournier), Marc-André et Caroline (Antoine Gariépy); son frère Pierre, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au:1600, AV. LE GENDREQUÉBEC, QC, G2G 2W5le samedi 23 octobre de 9h à 11h.Un hommage sera célébré à 11h en la chapelle du Complexe de la Cité. Selon les mesures en vigueurs, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à se joindre à eux, virtuellement ou en différé, pour assister à l'hommage, en appuyant sur l'icône " captation des rituels ", située sur l'avis de décès du site web :La famille tient à remercier le personnel du CHUL des soins intensifs et tout particulièrement le personnel du 6e étage des soins intensifs de l'IUCPQ.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ (Hôpital Laval) 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, (418) 656-4999.