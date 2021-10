BEAUSÉJOUR, Thérèse



À Montréal, le 10 octobre 2021, est décédée Mme Thérèse Beauséjour, fille de feu Maria Comtois et de feu Alfred Beauséjour.Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux ainsi que sa belle-soeur Elizabeth "Betty", épouse de feu Roland, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence du corps au complexe :le samedi 16 octobre à compter de 11 heures. Une cérémonie aura lieu sur place à 16h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Auclair pour les bons soins donnés et plus particulièrement les préposés Madeleine et Léonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances (lien disponible sous Avis de décès et nécrologie | Memoria).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Jean-Talon, option CHSLD Auclair ou In memoriam, serait apprécié.