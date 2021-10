Douilles et impact de projectile trouvés à Ahuntsic-Cartierville

Des douilles ont été trouvées jeudi en début de soirée dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Vers 18 h, des appels ont été logés au 9-1-1 pour signifier la présence de douilles au sol, entre la rue de Serres et le boulevard Gouin.

Sur place, les policiers ont également trouvé au moins un impact de projectiles sur un véhicule.

Les coups de feu pourraient remonter à la nuit de mercredi à jeudi, où des coups de feu avaient été entendus dans ce secteur. Les projectiles n’avaient cependant pas été retrouvés.

Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal et des techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et circonstances de l’événement.