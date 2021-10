INESSS: baisse attendue des hospitalisations à travers le Québec

Le nombre de nouveaux cas de la maladie à coronavirus continue de diminuer, sur sept jours, au Québec, et les autorités anticipent une baisse des hospitalisations à travers la province.

Selon l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), qui a passé les données du 2 au 8 octobre au peigne fin, les nouveaux cas ont diminué de 6 % durant cette période.

Il s’agit d’une troisième baisse en autant de semaines, 3752 infections ayant été ajoutées au bilan statistique de la Belle Province par rapport aux 3998 cas signalés la semaine précédente.

Autre bonne nouvelle, tous les groupes d’âge ont bénéficié de cette embellie, surtout les 70 ans et plus qui sont les plus adéquatement vaccinés. Même s’ils sont mieux protégés, les 70 ans et plus demeurent les plus fragiles devant le virus et ses variants, dont le Delta, 44 % des hospitalisations concernant ce segment de la population au Québec.

L’INESSS met en lumière que 152 des malades ayant contracté la COVID-19 dans la semaine analysée représentent un risque élevé d’hospitalisation, dont 45 qui pourraient nécessiter des soins aigus.

Le Grand Montréal accapare 70 % des hospitalisations, mais on croit qu’une baisse des taux d'occupation des lits réguliers et aux soins intensifs est à venir au cours des deux à trois prochaines semaines.

