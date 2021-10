Loud en vedette dans une émission spéciale d'une heure

Loud refait surface. Après être demeuré plutôt discret depuis le début de la pandémie, le rappeur est la vedette d’une émission spéciale d’une heure de Télé-Québec, Loud cinétique, dans laquelle il interprète plusieurs de ses succès, avec des invitées comme Charlotte Cardin et Alexandra Stréliski, et trois titres de son futur album.

Si on a peu entendu parler de Loud ces derniers mois, c’est que le rappeur est à mettre la dernière touche à son prochain album, qui fera suite à Tout ça pour ça, paru en 2019.

Dans l’émission Loud cinétique, qui se veut un mélange de performances live avec des entrevues, le rappeur mentionne que les attentes envers son travail ont changé au fil des années.

« Un truc qui me nourrissait avant, dans la création, ce n’est pas nécessairement que les attentes étaient basses, mais j’avais l’impression qu’il y avait un scepticisme, dit-il à la caméra. Ça me permettait d’utiliser cette perspective-là pour surprendre les gens. Mais là, depuis le premier album, ç’a pris le bord. Maintenant, le monde s’attend déjà à ce que ça fonctionne dès qu’on le fait. »

Au moment de la captation, le rappeur venait de commencer le travail sur son nouvel album. « C’est clair qu’un nouvel album, c’est toujours un peu un saut dans le vide. C’est cliché, mais ça reste la vérité. »

Dans Loud cinétique, le rappeur en profite pour interpréter trois titres inédits. On peut d’abord y entendre I Said What I Said, dont les paroles sont signées Loud et la musique est d’Ajust, Kabel Beatz et Ruffsound.

Pièce qui marque clairement son retour dans l’arène, elle nous ramène un Loud en pleine forme qui rappe en franglais sur les mensonges véhiculés dans le milieu du hip-hop.

« Ton rappeur préféré s’achète des views en Asie. [...] L’herbe est toujours plus verte quand elle est fausse », chante-t-il notamment, ajoutant qu’il a « sauvé le rapkeb quand il était dead de chez dead ».

Hypertrucage

Plus loin, Loud invite des amis rappeurs, 20Some et Lary Kidd, à le joindre pour interpréter en trio la nouvelle Hommes de lettres. Bien que la pièce soit intéressante, avec les univers fort différents des trois artistes, c’est davantage le visuel de la performance qui volent la vedette dans l’émission.

En effet, on a utilisé ici la technologie en hypertrucages appelée deepfake. Par exemple, quand les trois rappeurs sont côte à côte, ils ont tous la tête de 20Some. Puis plus loin, ils sont tous Lary Kidd ou Loud. L’effet, parfois plus réussi qu’un autre, est tout de même fascinant.

Tout de suite après, Loud accueille un autre collaborateur invité avec MikeZup, pour la nouvelle Game Boy.

« Les collaborations, c’est un peu nouveau, dit Loud. Même avant Loud Lary Ajust [son groupe précédent], on ne faisait jamais des tracks [chansons] tout seuls. Quand j’ai fait mon EP et le premier album, la vision, c’était de prouver que je pouvais tenir des tracks par moi-même. [...] Après avoir fini le deuxième album, j’ai eu l’intention claire de me mettre à faire des featurings [collaborations]. J’ai l’impression qu’il y a des trucs qui sont en train de changer dans le rap québécois. Et je me sens optimiste par rapport à ça. »

L’émission Loud cinétique sera présentée samedi soir, à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec. Elle sera aussi en rattrapage au telequebec.tv.

