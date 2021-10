Les candidats à la mairie pressés de se mouiller au sujet du Bassin Wellington

Le grand patron de Devimco Immobilier perd patience ; il supplie les candidats à la mairie de Montréal de vite faire connaître leur position dans le délicat dossier en développement du secteur du Bassin Wellington, convoité par le Groupe Baseball Montréal.

« On a présenté notre vision à la Ville en mars 2018. Trois ans plus tard, au terme de multiples consultations, on attend toujours, déplore le président du Groupe Devimco, Serge Goulet. [...] Maintenant que tout le monde s’est fait entendre, les candidats aux élections devraient annoncer leurs couleurs. »

Le poids lourd de l’immobilier s’exprimait ainsi en marge d’une pelletée de terre organisée hier à Montréal, sur le site de Radio-Canada. Sur ce vaste terrain, propriété du Groupe Mach, Devimco entend construire, au coût de 800 M$, un ensemble de dix tours abritant « plus de 2000 » unités de condos.

Stade de baseball

« La Ville nous avait dit qu’elle annoncerait sa vision de développement du secteur à l’été 2021, a poursuivi le PDG de Devimco. Or, ça adonne bien, c’est les élections. En faisant connaître leurs couleurs maintenant, les électeurs pourraient au moins voter en toute connaissance de cause. »

Le site, connu sous le nom du Bassin Wellington, est une vaste zone industrielle et commerciale enclavée de Pointe-Saint-Charles. Des milliers de navetteurs la traversent quotidiennement pour atteindre le pont Victoria, entre Montréal et la Rive-Sud.

C’est dans cette zone que le Groupe Baseball Montréal, de Stephen Bronfman, souhaite ériger son nouveau stade. Autour de ce dernier naîtrait un nouveau quartier à vocation mixte, auquel Devimco entend bien participer.

« On ne fait pas de politique, on fait de la business », se défend le promoteur. Devimco possède déjà 700 000 pi2 de terrains dans le secteur, à peu près l’équivalent de la Société immobilière du Canada, principal propriétaire foncier de l’ensemble Bridge-Bonaventure.