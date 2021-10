Périodes des Fêtes: Purolator anticipe de traiter un nombre record de 54 millions de colis

Purolator s’attend à traiter un nombre record de 54 millions de colis durant la période des Fêtes, en raison de la hausse continue du commerce en ligne que renforce la pandémie de COVID-19.

Le nombre de colis cueilli et livré sera ainsi en hausse de 10 %, du 1er novembre au 24 décembre, par rapport à la même période en 2020, selon l’entreprise.

Pour répondre à cette hausse attendue, Purolator va tripler le nombre de kiosques d’Arrêt rapide sans contact pour la cueillette et la livraison, en plus d’ajouter des casiers automatisés et de tenter d’embaucher plus de 2400 nouveaux employés en plein contexte de pénurie de main-d’œuvre. Il s’agit d’une croissance souhaitée de 15 % des effectifs de Purolator.

«La demande pour les services d’expédition et de transport demeure élevée étant donné que les entreprises travaillent à se réapprovisionner pour répondre à la demande des clients qui retournent dans les magasins, sans compter que les habitudes de magasinage en ligne apparues durant la pandémie se maintiennent», a indiqué jeudi le président et chef de la direction de Purolator, John Ferguson, par communiqué.

À la suite du Vendredi fou du 26 novembre et du Cyberlundi du 29 novembre, Purolator anticipe que huit millions de colis vont transiter dans ses mains, pour une moyenne d’environ 1,6 million de pièces par jour du 29 novembre au 5 décembre. Il s’agit d’une hausse attendue de 9 % par rapport à l’an dernier.

C’est le 30 novembre qui sera, selon Purolator, sa journée la plus achalandée de l’année, alors que ses équipes devront cueillir et livrer 1,8 million de colis, un bond de 20 % comparativement à 2020.

Aussi, du 1er au 24 décembre, Purolator s’attend à traiter 26,3 millions de colis (+7 %), et du 18 au 24 décembre, ce sont 7,1 millions de colis qui seront en transition (+20 %).