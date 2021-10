Humour et personnalités surprises pour la toute première campagne télé de Beneva

5 000 employés dévoués, 75 ans d’expérience de gens qui protègent des gens. Voilà la somme du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance qui porte maintenant le nom de Beneva et qui lance sa toute première campagne publicitaire.

Il faut savoir que Beneva mise sur une approche humaine et bienveillante. Elle place les gens au cœur de ses actions et les accompagne dans leurs projets de vie en leur offrant une tranquillité d’esprit.

Sondage Oui Non Partagez votre résultat sur Facebook

La première campagne télé est dévoilée !

Au terme d’un processus de réflexion à propos de toutes les étapes qui mènent au déploiement de sa nouvelle image de marque, Beneva est fin prête à présenter sa première campagne publicitaire à tous les Québécois.

« Notre campagne vise à informer le public au sujet du regroupement des deux entreprises et met la table quant à l’approche humaine et bienveillante de Beneva », indique Louis-Philippe Roux, vice-président Marketing et commercialisation. L’entreprise souhaite justement démontrer son accessibilité et sa volonté à être proche des gens. C’est d’ailleurs cette idée de proximité qui a inspiré le concept publicitaire.

Sympathique et teintée d’une bonne dose d’humour, la campagne télévisée s’appuie sur la recherche du meilleur porte-parole pour la nouvelle entreprise. Dans ce concept, Beneva considère les services de différentes personnalités pour la représenter.

Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Lyne Joncas, Manuel Hurtubise et Sonia Benezra font partie de la distribution du côté francophone, et Rita Baga, Joanne Vrakas et Sonia Benezra pour le public anglophone.

« En choisissant ces personnalités publiques pour notre campagne publicitaire, nous voulions renforcer le message que Beneva représente tout le monde et est donc basé sur un modèle inclusif », explique M. Roux.

« Au final, on en vient à la conclusion que ce sont nos employés qui sont les mieux placés pour véhiculer nos valeurs. On est bien fiers du résultat et on a hâte de voir la réaction du public. »

Visionnez la vidéo de la campagne télé

X

Sondage Oui Non Partagez votre résultat sur Facebook



Pour marquer le coup, Beneva a aussi pensé dévoiler les coulisses du tournage de cette première campagne télé qui comprend, entre autres, des scènes comiques avec les personnalités vedettes. Une chance unique de voir l’envers du décor et de capturer des moments authentiques.



Visionnez les moments marquants du tournage

X

Apprenez-en plus sur Beneva

Les valeurs communes de La Capitale et de SSQ Assurance, comme l’entraide et le sens de la communauté, ont facilité le regroupement de ces entreprises québécoises sous une même entité.

Par cette union, Beneva se donne les moyens de croître à l’échelle canadienne, tout en conservant son approche humaine et simplifiée. « Notre proposition de valeurs est différente des autres compagnies d’assurance. Nous misons sur une approche mutualiste où ce sont des gens qui protègent des gens », affirme Louis-Philippe Roux.

Mais on peut se demander, pourquoi le nom Beneva? « Nous voulions trouver un nom qui reflète notre approche humaine et notre engagement auprès de la collectivité. Le nom Beneva est donc créé de l’addition de Bene, associé à la bienveillance, et de va pour représenter l’action », explique M. Roux.

Forte d’une expertise rigoureuse, fiable et reconnue dans le domaine de l’assurance, Beneva veut continuer d’offrir les meilleurs services, mais pour tous les Canadiens avec, de surcroît, une gamme plus vaste de produits toujours axés sur sa mission première de protéger les gens.

Découvrez comment Beneva se démarque ici.