Travailleurs de la santé : en cour contre la vaccination obligatoire

Même si le ministre gouvernement Legault a reporté d’un mois la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, une avocate tentera ce matin de carrément faire annuler le décret.

• À lire aussi - Vaccination obligatoire: une grande disparité dans la province

« Non seulement la vaccination obligatoire porte atteinte à l’inviolabilité de la personne, mais l’atteinte est d’autant plus importante puisqu’elle vise des dizaines de milliers de personnes », affirme Me Natalia Manole dans sa demande qui sera plaidée aujourd’hui au palais de justice de Montréal.

Me Manole représente une quarantaine de travailleurs du réseau de la santé qui refusent de se faire vacciner. Il y a parmi eux des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des techniciens et des paramédics, entre autres. Ils font partie des 27 000 intervenants qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 et qui seront suspendus sans solde une fois que le décret gouvernemental entrera en vigueur.

La date butoir était fixée à demain, mais le ministre de la Santé Christian Dubé l’a repoussée d’un mois, hier.

Rupture de service

Dans sa demande, Me Manole affirme que la suspension de 27 000 travailleurs créerait une « rupture de service désastreuse », et qu’elle va donc à l’encontre de l’intérêt public.

« Des dizaines de milliers de personnes se retrouveront sans médecin de famille puisqu’ils seront suspendus, affirme-t-elle. Il y aura des remises ou des annulations avec des médecins spécialistes, différents départements fermeront, il y aura réduction des heures de fonctionnement des pharmacies. Les personnes souffrant de maladies mentales bénéficieront de soins réduits. »

Elle reproche au gouvernement de ne pas avoir offert d’alternative, par exemple avec des tests de dépistages réguliers.

« Et que dire du fait que le professionnel de la santé n’aura plus le droit de faire du télétravail pour ne pas mettre le patient en danger? ajoute-t-elle. Cette absurdité fait preuve de l’absence de bonne foi du gouvernement qui ne semble aucunement agir dans l’intérêt public. »

Le procureur général du Québec, qui défendra assurément les décisions du gouvernement, présentera ses arguments en faveur du décret aujourd’hui.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI...