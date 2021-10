Une solution simple pour faire face à la pénurie de pneus d’hiver

L’industrie du pneu, tout comme celle de l’automobile, traverse une situation sans précédent en raison de divers problèmes de production, de logistique et de transport amplifiés par la pandémie, comme une pénurie de conteneurs et des ports lourdement congestionnés.

À ceux qui auront besoin de nouveaux pneus d’hiver d’ici le 1er décembre, date à partir de laquelle ils sont obligatoires sur tous les véhicules de promenade au Québec, les experts de Honda Pièces et Service ont un judicieux conseil : mieux vaut ne pas tarder à magasiner et à faire un choix.

Avant l’installation, l’achat!

On le répète chaque année : il ne faut pas attendre que les premiers flocons tombent avant d’installer ses pneus d’hiver. Le territoire de la province étant très vaste, tous les automobilistes québécois ne sont pas confrontés à la même réalité météo et il est inutile de donner une date approximative pour procéder à l’opération.

La température est un meilleur indicateur, car on sait que les pneus d’été ou toute saison commencent à perdre de leur efficacité sous les 7 degrés Celsius.

Par conséquent, si vos pneus d’hiver montrent des signes d’usure importants et que vous devez en acheter de nouveaux, c’est maintenant qu’il faut y penser. Il n’est jamais trop tôt pour planifier un rendez-vous d’installation afin de respecter la date butoir du 1er décembre, car il s’agit d’une période hautement occupée pour l’ensemble des concessionnaires automobiles.

Vous êtes prêt? Eh bien, sachez que les experts de Honda Pièces et Service le sont tout autant et n’attendent que de vous conseiller pour que vous puissiez trouver les meilleurs pneus en fonction de vos besoins.

Des compromis? Pas si vous agissez vite!

Personne n’aime faire des compromis, mais c’est le scénario à prévoir pour ceux qui ne s’y prennent pas à l’avance. L’enjeu est encore plus important cette année, car un grand nombre de détaillants de pneus anticipent ou même connaissent déjà des délais de livraison.

Rassurez-vous! L’ensemble du réseau des concessionnaires Honda a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir servir tous ses clients.

Les commandes de pneus ont été prévues d’avance mais pensez à prendre votre rendez-vous rapidement! Ainsi, vous vous assurez de faire un achat intelligent et de profiter de l'inventaire.

Rapidité... et qualité!

Dans un contexte où la disponibilité de modèles ou de tailles de pneus spécifiques pourrait être réduite, il demeure important de prendre des décisions réfléchies. Par exemple, ne faites pas l’erreur de remplacer seulement deux pneus à la fois ou d’y aller de toutes sortes de combinaisons. Avoir quatre pneus identiques est primordial, surtout pour un véhicule à rouage intégral.

De l’autre côté, si les quatre pneus ne sont pas du même modèle ou s’ils ont une usure inégale, la tenue de route et les performances seront compromises, sans parler des dommages qui pourraient survenir.

Un dernier conseil judicieux : ne lésinez pas sur la qualité, car il en va de votre sécurité sur la route. Et malgré les progrès surprenants dans le domaine des pneus dits « toutes conditions climatiques », qui portent le symbole de la montagne et du flocon de neige, ceux-ci ne peuvent rivaliser avec un bon pneu d'hiver en ce qui concerne l'adhérence et les distances de freinage durant la saison froide.

Pour avoir l’esprit plus tranquille et vous assurer de mettre la main sur les meilleurs pneus d’hiver qui répondront à vos besoins parmi la meilleure sélection possible, ne tardez pas et passez voir un concessionnaire Honda dès maintenant!