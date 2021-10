Youppi! parmi les pires mascottes de la LNH

Les résultats d’un sondage diffusés durant la saison morte sont peu flatteurs pour Youppi!, car le personnage de couleur orangée est au nombre des pires mascottes de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon des partisans interrogés au Canada et aux États-Unis.

Le site Play Canada présentait donc les conclusions de l’investigation de l’agence Digital Third Coast en août dernier et pour l’évaluation générale des mascottes du circuit Bettman, celle du Tricolore occupe le 27e rang sur 30 avec une cote de 3,11. Stinger, des Blue Jackets de Columbus, est considérée la pire en raison d’une cote de 2,83 sur 5. Harvey the Hound (Flames de Calgary) et Spartacat (Sénateurs d’Ottawa) ont respectivement reçu des notes de 2,94 et de 3,00.

À l’opposé, certains amateurs du Canadien seront déçus d’apprendre que Carlton the Bear (Maple Leafs de Toronto) est la mieux perçue à 3,81, suivie de Sabretooth (Sabres de Buffalo) à 3,74 et de Howler the Coyote (Coyotes de l’Arizona) à 3,73.

Par ailleurs, Youppi! figure dans le top 5 des mascottes ayant le comportement le plus «odieux» aux yeux des plus de 2000 répondants interpellés. En quatrième place, le personnage évoquant autrefois les Expos de Montréal n’est devancé que par Gritty (Flyers de Philadelphie), Al the Octopus (Red Wings de Detroit) et Harvey the Hound. Bailey (Kings de Los Angeles) complète le groupe des cinq premières de la catégorie.

Le sondage effectué plus tôt dans l’année n’a évidemment pas compris le Kraken de Seattle dans ce classement. Par ailleurs, les Rangers de New York ne font pas appel à une mascotte durant leurs matchs locaux.

Les meilleures mascottes

1. Carlton the Bear (Maple Leafs de Toronto)

AFP

2. Sabretooth (Sabres de Buffalo)

3. Howler the Coyote (Coyotes de l’Arizona)

AFP

27. Youppi! (Canadien de Montréal)

AFP

30. Stinger (Blue Jackets de Columbus)

Les mascottes ayant le comportement le plus odieux

1 - Gritty (Flyers de Philadelphie)

AFP

2 - Al the Octopus (Red Wings de Detroit)

Getty Images/AFP

3 - Harvey the Hound (Flames de Calgary)

Darren Makowichuk/Calgary Sun/ QMI Agency

4 - Youppi! (Canadien de Montréal)

Martin Chevalier / JdeM

5 - Bailey (Kings de Los Angeles)

Photo d'archives, AFP

