TREMBLAY, Gilles



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de Gilles Tremblay survenu à l'hôpital de Verdun à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu Florida Cartier (belle-mère feu Lucille Poirier) et feu Léopold Tremblay.Il laisse dans le deuil sa conjointe Anna Thériault, ses deux fils Erik (Dominique), Patrick (Claude-Émilie) ses deux petits-enfants Filipe (Daphnée) et Raphaëlle, ses soeurs Irène (Douglas), Georgette et Nicole (Warren), ses belles-soeurs Ursule (feu Laurent), Suzanne (Aldoria), Alice (Léo), Mériza (Lucien), Odette (Gaetan), Bernadette (Lucien) et son beau-frère feu Etienne.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 octobre 2021 de 14h à 17h au complexe funéraire:Les funérailles seront ensuite célébrées à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, SVP faire un don à la Société Alzheimer du Canada.