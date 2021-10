PICARD, Claude



Samedi, le 9 octobre 2021, Claude Picard est entré paisiblement en présence de Jésus-Christ, à Montréal, à l'âge de 95 ans. Fils de feu Armand Picard et de feu Marie-Antoinette LeMoyne, et précédé de ses frères Louis et Jean-Léon, de ses soeurs jumelles Gisèle et Évangéline.Il laisse dans le deuil son épouse Mina Kaufman, ses enfants Jerry (Olga Ruditser) et Inna (Tony Novey) ainsi que ses enfants de feu Marthe Desrochers : Serge, Mario (Linda Grenier), François (Valérie Goyette), Claudine (Bruno LeCorff), Martine (Bill Herlihy), ses nombreux petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera dimanche, le 17 octobre entre 13h30 à 16h30 et 17h30 à 20h00 ainsi que lundi, le 18 octobre à 10h00, suivra la commémoration à 11h00 à l'Église B.E. Emmanuel située au 4902 boul. St-Charles, Pierrefonds, H9H 3E3.Propriétaire Robert Cenac