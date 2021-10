HANCHAY, Roger



À Laval, le lundi 11 octobre 2021 est décédé, à l'âge de 89 ans, Roger Hanchay, époux de Dolorès Desjardins-Hanchay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Claude Beaudoin), Céline, Lucie (Robert Beauchamp), Patrick (Chantal Desrosiers), Francois (Monique Gaudreau) et Sylvie (Alain Desrosiers); ses douze petits-enfants; ses vingt arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 octobre 2021 de 14h à 21h.Les funérailles seront célébrées le lundi 18 octobre 2021, à 14h30 a l'église St-Sylvain au 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, QC H7E 2X3, et de là au Cimetière St-Vincent-de-Paul.Au lieu de fleurs, des dons à La Maison du Père seraient appréciés.