BÉLANGER, Bernard



À St-Jérôme, le 11 octobre 2021, est décédé M. Bernard Bélanger à l'âge de 93 ans, époux de feu Jeannine Parent.Il laisse dans le deuil ses enfants Raynald (Sylvie), Denys (Manon), Richard-Claude, Daniel (Lyne), Mario (Hélène), Annick, Stéphane (Brigitte), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 17 octobre 2021 de 10 h à 17 h ainsi que le lundi 18 octobre 2021 dès 11 h à la résidence funéraire :10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le lundi 18 octobre 2021 à 14 h à l'église de la paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y 1X9). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.