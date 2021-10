«Ce matin, j’en ai ras le bol!» dit Mario Dumont à QUB radio

Le modèle québécois craque de partout, mais veut-on vraiment le changer, demande Mario Dumont?

«Ce matin, j’en ai ras le bol!» a dit Mario Dumont au cours d’une conversation avec l’animateur Philippe-Vincent Foisy à QUB radio, vendredi matin.

Les nombreux problèmes en santé et en éducation sont l’indication qu’il est temps de revoir la façon québécoise de faire les choses, croit Mario Dumont.

«C’était ça l’[Action démocratique du Québec], revoir le modèle québécois et le monde a dit non à ça», a rappelé l’ex-chef de cette formation. M. Dumont a siégé à l’Assemblée nationale de 1994 à 2009.

«On aime les taxes élevées, on aime les impôts élevés, on aime quand ça ne marche pas», a ironisé M. Dumont, qui mène depuis son retrait de la politique une carrière d’animateur et d’analyste à TVA, LCN et QUB radio.