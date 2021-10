COVID-19 : le Danemark va proposer une dose de rappel à tous les vaccinés

COPENHAGUE, Danemark | Au Danemark, où les restrictions pour lutter contre la pandémie ont été levées début septembre, les autorités sanitaires vont proposer à tous une troisième dose de vaccin anti-Covid, a indiqué vendredi le ministre de la Santé.

• À lire aussi: Derrière la révolution de l’ARN messager, une histoire complexe

« Nous avons un plan pour le déploiement de la troisième injection de vaccin. Les Danois seront invités six mois et 14 jours après avoir reçu la deuxième dose », a dit à la télévision publique Dr le ministre de la Santé, Magnus Heunicke.

Parmi les meilleurs élèves de l’Union européenne en terme de campagne vaccinale anti-Covid, le royaume scandinave a lancé en septembre, à l’instar de nombreux pays, une campagne de rappel concernant avant tout les plus vulnérables, face à la perte d’efficacité des vaccins injectés en début d’année.

L’Agence nationale de santé a annoncé vendredi inviter désormais les plus de 65 ans et les professions de santé à recevoir une troisième dose, six mois et demi après la seconde.

« Le timing de la revaccination est crucial. Nous voulons commencer avec la dose de rappel avant que les gens ne tombent gravement malades à cause de la COVID-19 », a pour sa part déclaré la directrice adjointe de l’Agence, Helene Probst, citée dans un communiqué.

Pour le reste de la population, qui devrait aussi recevoir une dose de rappel « à terme », l’intervalle entre les deux dernières doses pourraient être « plus long », a-t-elle indiqué.

Début octobre, l’Autorité européenne du médicament (EMA), avait autorisé la généralisation d’un rappel à tous les adultes.

D’après les données des autorités sanitaires, 86,8% des plus de 12 ans ont reçu une première dose, 85,4% deux.

2,2% des 5,8 millions d’habitants ont reçu trois doses.

À VOIR AUSSI...