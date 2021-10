Dans la cuisine avec Naadei: la liberté au menu

Naadei est l’animatrice de la nouvelle émission L’île de l’amour et partage l’écran avec Mehdi Bousaidan. L’univers culinaire de Naadei, née d’une mère québécoise et d’un père ghanéen, va d’un continent à l’autre. Décomplexée, elle assume le fait de ne pas bien maîtriser la confection des repas. Elle est bien stressée si elle reçoit quelqu’un à manger chez elle, me dit-elle. Elle apprécie toutes sortes de cuisines du monde. Côté dégustation, elle navigue vers les terres inconnues ou réconfortantes du salé, mais surtout, et cela aussi elle l’avoue sans complexe, vers le sucré et encore le sucré.

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Ni l’un ni l’autre. Je ne mange pas le matin, car généralement, je me lève tard. Donc, je ne suis pas en mode petit déjeuner. Par contre, si j’ai une activité professionnelle tôt le matin, je vais prendre un café d’enfant (rire) avec beaucoup de lait et beaucoup de sucre.

Croissant ou gruau, fruit... ?

Il est important que je te parle du rythme de mon alimentation. Je ne mange que lorsque la faim m’appelle. Lorsque mon corps réclame de la nourriture. Si je mange uniquement au rythme d’un horaire précis, je sais que je ne vais pas me sentir bien. Donc, j’écoute mon corps.

Et il te dit quoi, ton corps ?

Il me dit que, pour moi, c’est ben correct (rire) !

Pain tranché ou baguette ?

Tous les pains, pain baguette, pain de seigle, j’en mange tout le temps. Mais je m’organise pour ne pas avoir trop de pain à la maison, car je sais que la baguette, par exemple, aura une durée de vie très courte, genre 10 minutes (rire). Je mange du pain au resto, le plus souvent.

Photo Adobe Stock

Fromage ou dessert ?

Je dois avouer que le fromage, donc le pain, et les desserts sont la base de mon alimentation.

Je ne blague presque pas (rire). Pour la petite histoire, je ne conçois pas que le salé soit consommé avant le sucré. Il m’arrive de commencer mon repas par le dessert, le sucré, et de finir, par exemple, par un morceau de fromage. Ça surprend mon entourage, mais j’assume. Mon dessert chouchou est le shortcake aux fraises maison, avec une crème fouettée très peu sucrée, pour pouvoir en manger beaucoup.

Photo Adobe Stock

Viande ou poisson ?

Ça fait 17 ans que je ne mange plus de viande. J’adore les fruits de mer et les poissons. J’adore la morue noire. Le thon rouge cru.

Végé ou carné ?

Ma mère aimerait sûrement que je te réponde que je fais attention à mon alimentation et que je mange beaucoup de fruits et de légumes, mais je dois me confesser : je mets plus l’accent sur les frites, la pizza et les pâtes (rire).

Gâteau ou biscuit ?

Les deux. Pourquoi choisir ?

Je suis capable de passer à travers une boîte de biscuits Petit Écolier rapidement. Lorsque j’étais chez mes parents, je me contentais de manger une rangée. Arrivée seule en appartement, je me suis rendu compte que personne ne me regardait, et voilà, sans culpabilité.

Bière ou vin ?

En fait, je ne bois pas d’alcool.

J’en profite pour passer le message aux bars et aux restaurants. N’hésitez pas à proposer des mocktails, ça permet à ceux qui ne souhaitent pas consommer d’alcool de ne pas se sentir exclus de la fête tout en donnant aussi un sentiment d’appartenance au groupe qui consomme alcool ou pas.

Voici quelques exemples :

Le jus vert – chez Cafellini : ça me garde en vie.

Taxi – par Dose : ça remet après une dure nuit.

Mocktail improvisé – chez Suwu : pour fêter comme tout le monde, mais sans alcool.

Photo Adobe Stock

Quel est ton accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi ?

Mon malaxeur pour les smoothies. Parfait aussi pour faire mes jus verts, dont je suis une adepte.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ?

Surtout pas de musique ni de télévision, cela va me déconcentrer, je mets même mon téléphone en mode avion, et aussi, je pré-prépare le repas.

Comment ça ?

Je suis tellement stressée avant de commencer à préparer un repas, surtout si je reçois, qu’il faut que je prépare tous les ingrédients, que je les mette dans des petits bols ou récipients et lorsque tout est prêt et coupé comme il faut, alors là et seulement là, je me mets à faire la recette.

Comme dans un cooking show, tout est prêt, sinon, c’est sûr que je vais brûler le repas ou oublier quelque chose (rire).

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fière.

Je fais toujours les mêmes repas afin de ne pas vivre une catastrophe culinaire, surtout si je viens de rencontrer un gars. Il faut que j’évite les recettes avec cuisson, car je les rate tout le temps. Je fais aussi de bien belles salades, avec beaucoup d’ingrédients, fruits, légumes, j’aime aussi ajouter du croustillant, mais encore là, pas de cuisson, c’est meilleur pour ma réputation (rire).

Une soirée culinaire mémorable ?

Pour le Super Bowl, l’année dernière, j’ai invité six amies filles. J’ai préparé un grand repas, genre tapas, il y en avait beaucoup et la bonne nouvelle, c’est que personne n’est mort... Blague à part, elles ont adoré et ça m’a un peu réconfortée de passer à cette nouvelle étape de réalisation de repas.

Dis-nous qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté... lol

Ça faisait trois ans que j’étais en couple et je n’avais jamais osé lui préparer un repas. J’habitais en Islande et mon copain de l’époque était Islandais. La maman de mon chum a tout fait ou presque, acheté les ingrédients et tout et tout, bref, une sorte de chaudrée de poisson.

C’était une catastrophe, j’avais les larmes aux yeux, mais il a quand même tout mangé, c’est beau l’amour.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

Les grandes tablées pendant les fêtes de fin d’année, dans la famille de ma maman, ils étaient huit frères et sœurs, repas mémorables. Le gâteau Reine Élisabeth de ma tante Josée. La tourtière de mon oncle Jean-Guy. Les beignes de la recette secrète de ma grand-mère qui ne peut être faite que pour les fêtes et que la recette ne peut être divulguée. Chaque personne reçoit sa recette à sa majorité, un cadeau de famille, un présent, en plus ils sont tellement bons.

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Restaurant Shay, pour une bouffe libanaise authentique digne d’une vraie maman.

Restaurant Well, pour le chef passionné, les produits qui poussent sur place et une ambiance « maison ».

Restaurant Virunga, pour une bouffe gastronomique ouest-africaine aussi magnifique à regarder que savoureuse à manger.

Cafellini, pour les nouveaux sandwichs maison immenses ! Surtout celui au tofu : végé, mais pas boring !

Restaurant Bazart, pour l’impression de voyager même sans prendre l’avion.

Bliss catering, pour le menu original et santé, les plats pour emporter en format semaine, pratique pour les gens qui cuisinent peu comme moi !

Léché desserts, pour le paradis des beignes maison, cuits sur place aux saveurs surprenantes comme fruit de la passion.

Boulangerie Guillaume, pour le pain patate-fromage, qui serait la dernière chose que je mangerais avant de mourir, heureuse !

Tes repas préférés ?

Poutine aux frites de yucca vénézuélien, soupe tumyum, foufou et Nkrakra nkwan ghanéen, soupe à l’oignon et Saag paneer.

Produits culinaires chouchous ?

Le sirop d’érable et le beurre.

Plat préféré au restaurant ?

Soupe à l’oignon.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Fromage : incontournable, je ne peux pas vivre sans.

Photo Adobe Stock

Un coup de cœur culinaire ?

Craquelins de riz de la marque GOOD THINS. Le sandwich aux tomates de ma maman.

Gourmandise coupable ?

Caffé Grazie-Mille Fairmount. Pour la slush café-crème glacée super secrète.

Ton style de cuisine préféré ?

Indien. Libanais. Japonais.