Est-ce que ça vaut la peine?

Ce petit bout de phrase en forme de question, je l’ai entendu tout au long de ma vie. Il symbolise, pour moi, l’engagement. Je me suis posé la question à maintes reprises, mais c’est surtout lorsque quelqu’un, un inconnu ou un ami, me la posait, en laissant sous-entendre avec un ton un peu méprisant que j’avais perdu mon temps et bien d’autres choses — « tout ça... pour ça ! » —, que ça causait quelques problèmes, jusqu’à susciter un malaise, voire de la colère. Je m’explique.

J’ai toujours tout payé pour mes actes. Je parle ici aussi bien de mon engagement politique que de mes folies amoureuses. Cela m’a coûté quelques divorces et séparations déchirantes. Cela m’a valu plusieurs coups de matraques, des blessures diverses, une décharge de fusil de calibre 12 dans les jambes, l’exil, la prison et, bien évidemment, des pertes de toutes sortes, logements, équipements divers, argent, etc. Quand on joue les Don Juan ou les Don Quichotte, style guérillero urbain, et qu’on rêve de refaire le monde, en mieux, sans injustices, c’est bien souvent ce qu’on récolte. On ne peut s’attendre à recevoir un bouquet de roses ou d’œillets.

Mais n’y voyez pas une manière de me plaindre, encore moins de me vanter de mes exploits passés. Le Québec n’a pas encore atteint ce niveau de fierté pour décerner des médailles à ceux qui se sont distingués dans la lutte pour notre véritable indépendance. Je ne me suis jamais considéré comme une victime, et comme je le disais plus haut, j’ai toujours tout assumé, en payant le prix.

Mais pourquoi en fut-il ainsi, que je me suis souvent demandé ? Peut-être suis-je tombé dans un bain politique dès mon plus jeune âge, avec un père militant fasciste ? Quoi qu’il en soit, j’ai toujours tout fait pour me détacher de cette image odieuse et je suis donc allé tout naturellement vers l’autre extrême et dans la détestation de mon père.

Finalement, pour répondre à la question : « Est-ce que ça valait la peine ? », il faut regarder les résultats et dresser un bilan, forcément incomplet.

Bien sûr, au cours de ces soixante dernières années, la société québécoise a bien changé. Certains diront que cette transformation était dans l’ordre normal des choses et que ma génération de militants, de rêveurs et d’intellectuels issus de la Révolution tranquille n’y est pour rien. Ce serait bien injuste envers ceux et celles qui ont tout ou beaucoup sacrifié pour faire advenir un pays qui n’a pas fini de naître. J’en connais peu qui y ont tiré quelques avantages matériels et aucun ne figure sur la liste des Panama Papers que je sache.

Au chapitre des résultats, faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Car beaucoup reste à faire pour que la coupe déborde de ses promesses de justice, de fraternité, d’indépendance et d’amour.

En fin de compte, c’est aussi pour soi-même qu’il faut se poser la question, si on veut être capable de se regarder dans le miroir tous les jours, sans honte aucune. Suis-je un parfait salaud, ou encore suis-je indifférent au sort de mes compatriotes moins fortunés, tous ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère d’argent dans la bouche et de tous ceux qui souffrent un peu partout sur la planète ? Et qu’ai-je fait de concret pour améliorer un tant soit peu leur sort ?

Si on peut répondre fièrement à cette question, on peut finalement se dire que oui, ça valait la peine.