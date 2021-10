Je suis une personne qui trouve du positif dans tout, même dans l’adversité. Et de l’adversité, j’en ai connu beaucoup en 2020. C’est le 24 avril que le diagnostic est tombé : cancer du sein hormonodépendant, de grade 2. Je ne m’y attendais pas du tout!

J’avais alors 35 ans, une bonne hygiène de vie et aucun antécédent familial de cancer. À la suite de cette nouvelle bouleversante, tout s’est enchaîné rapidement. J’ai subi une chirurgie le 13 mai, puis j’ai commencé la chimiothérapie. Au moment où l’ensemble du Québec vivait en mode « distanciation sociale » en raison de la pandémie, je devais livrer la plus grande bataille de ma vie et me rendre seule à l’hôpital, car les visites étaient très restreintes. C’est appuyée, en pensées, de mes proches que j’ai affronté la bête. J’avais une armée autour de moi : mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes amis. Quand je suis entrée au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval, j’ai réalisé que j’étais vraiment bien entourée. Toute l’équipe sur place était là pour adoucir l’épreuve. Chacun d’eux s’est montré attentionné et compréhensif. L’ambiance en salle de traitements s’est avérée beaucoup plus légère que je ne l’aurais cru, en bonne partie grâce à eux. Ça m’a bien aidé.

Comme une tonne de briques

En octobre 2020, à la suite d’un test de dépistage génétique, j’ai reçu un autre diagnostic qui frappe : je suis porteuse de la mutation du gène BRCA2, qui me prédispose au cancer du sein et, éventuellement, au cancer des ovaires. J’ai reçu cela comme une tonne de briques qui me tombait dessus. Sincèrement, cela m’a davantage atteint que d’apprendre que j’avais un cancer.

J’ai ressenti de la culpabilité : j’ai peut-être transmis la même mutation à mes enfants. C’est très difficile à accepter! Pas question pour moi de risquer une récidive, la mastectomie totale s’imposait. La vie est plus importante. J’avais peur, mais j’avais encore plus peur du cancer que de me faire réopérer. J’avais la possibilité de faire tout ce qui était possible pour contrer la maladie. J’ai foncé, toujours bien encadrée par l’équipe soignante.

Contribuer à améliorer les choses À travers cette période plus qu’éprouvante, je peux affirmer que j’ai été égale à moi-même : positive. J’ai choisi de vivre pleinement et de tirer le meilleur de ce que la vie m’apportait. Je me trouve chanceuse dans cette épreuve car je m’en sors bien! C’est pour cela que je m’investis dans le mouvement Québec ville en rose de la Fondation du CHU de Québec, en appui au Centre des maladies du sein.

Je m’engage pour tirer du positif de mon parcours et, aussi, par reconnaissance envers toutes les personnes qui ont pris soin de moi. Combien de femmes n’ont pas eu la chance que j’ai eue? C’est la recherche et l’amélioration des soins et des traitements qui font que l’on en guérit autant. Si vous le pouvez, je vous invite à nous appuyer par un don au quebecvilleenrose.ca.

Ensemble, on pourra sauver davantage de vies!