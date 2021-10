Le Tournoi de golf de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Division Québec, qui a eu lieu au Golf Le Mirage, a connu un immense succès, recueillant la somme nette de 152 000 $. L’organisateur--- de la journée, Richard Paré, soulignait que l’engagement et le soutien envers la collectivité de la SP nous permettent de nous rapprocher encore un peu plus d’un monde sans SP.

Photos Pascale Vallée, Émilie Lapointe

Lors de la Journée provinciale de golf SP au Golf Le Mirage, on pouvait voir Pierre-Luc Gareau, Stéphane Roy, Véronique Beaulieu, Richard Paré et Louis Adam, président des divisions de l’Atlantique et du Québec de la SP.

Les jeunes bénévoles Yoan Piché, Jonathan Paré, Marie-Jeanne Viger et Marianne Paré ont joué un rôle important dans la réussite de la Journée provinciale de golf SP.

Le merveilleux automne qu’on connaît a permis à plusieurs jeunes, accompagnés de leurs parents, de cueillir des pommes dans différents vergers du Québec. Sur la photo, la dynamique Livia Budge Tardif, 15 mois, déguste une pomme au Verger Gibouleau.

Impliqué depuis de nombreuses années dans le milieu culturel et dans la région des Laurentides, le D.G. du Théâtre le Patriote, Alexandre Gélinas, a récemment été élu au CA de l’association nationale RIDEAU ainsi qu’à celui de Réseau Scènes.

La 5e Course pour la compassion : une marche-course annuelle au profit de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar a permis de recueillir la somme record nette de 160 831 $. John Belvedere, maire de Pointe-Claire, est en compagnie de Debbie Elvidge et Dale Weil, directrice générale de la résidence.

Martin Bond, greffier à la Ville de Lévis, Robert Tardif, pompier retraité, et Roland Bond, retraité, portent fièrement des chandails signés des équipes respectives du légendaire Guy Lafleur.