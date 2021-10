La Grande Marche Pierre Lavoie est de retour

C'est au Saguenay que le tout premier départ de la Grande Marche Pierre Lavoie sera donné, à 19h30 vendredi soir.

«Ce sera le fun d'être en présentiel!», disait Pierre Lavoie en début d'après-midi.

Au total, 89 municipalités participent à l'événement, avec plus de 107 000 marcheurs inscrits. Il est encore possible de s'inscrire, et de marcher les 5 kilomètres sans se joindre au peloton.Québec recevra sa marche samedi matin, à 11h00. Montréal aura la sienne dimanche. La dernière édition en présentiel avait eu lieu en 2019.

«On croyait perdre des municipalités, mais finalement, elles sont pratiquement toutes de retour», constate Pierre Lavoie.

«La COVID nous a rappelé l'importance de garder la forme, de dire le triathlète de La Baie. On le voit, le système de santé ne suffit plus aux besoins. Donc, on doit encore faire de la prévention, garder la forme. On a appris à dépendre du système de santé. On doit maintenant apprendre à ne plus compter sur lui.»

Pierre Lavoie a noté que depuis 2018, le budget consacré au Ministère de la Santé avait augmenté de cinq à sept milliards par année.

«Et ce n'est pas encore fini...», prédit-il.