La saison de trop

Certaines séries savent exactement à quel moment tirer leur révérence. Ce n’est visiblement pas le cas de You, qui débarque sur Netflix avec une troisième saison inutile et malheureusement redondante.

D’abord, un avertissement : ce texte contient certains divulgâcheurs à propos de la seconde saison de You. Si elle dort encore dans votre file d’attente Netflix, on vous conseille de cesser votre lecture ici.

On retrouve donc ici Joe et Love peu de temps après les événements de la saison précédente. Petit rappel pour ceux dont la mémoire aurait largué la grande finale, diffusée il y a deux ans : on avait quitté le couple au lendemain d’une découverte importante. En effet, Love est elle aussi en proie à des pulsions meurtrières qu’elle peine à contrôler.

Photo courtoisie, Netflix

Désormais mariés, ils espèrent tourner la page sur leur passé en s’offrant un nouveau départ en banlieue californienne où ils comptent élever leur fils, Henry. Aux yeux du voisinage, Joe et Love représentent le couple parfait. Mais sous la surface, le père de famille a déjà renoué avec ses, disons, mauvaises habitudes. Et une jolie voisine deviendra rapidement la cible d’une obsession maladive dans la troisième saison, déballée vendredi par Netflix.

Nouvelle dynamique

Alors qu’on espérait que la nouvelle dynamique du couple pourrait venir brasser les cartes d’une série aux intrigues redondantes, You ne tarde pas à sombrer dans la redite. Certes, on a ici affaire à deux meurtriers plutôt qu’à un. Mais sinon, on retrouve les mêmes cycles, les mêmes modus operandi jusqu’à la cage de verre, cette fois-ci installée dans le sous-sol d’une pâtisserie ouverte par Love.

Ce n’est pourtant pas faute de volonté ; les créateurs multiplient sans cesse les avenues – incluant ici des séances de thérapie de couple, des flash-back réguliers et une soirée échangiste, rien de moins – pour tenter d’emmener et Joe et Love hors des sentiers battus.

Pourtant, on abandonne trop souvent certaines avenues prometteuses pour ramener le couple exactement là où on les attendait.

Heureusement, il reste le charisme indéniable de Penn Badgley et de Victoria Pedretti, probablement le seul élément qui nous a permis d’atteindre la fin du dixième épisode.

Est-ce que You est un désastre ? Non. Certains inconditionnels y trouveront leur compte. Mais cette troisième saison déçoit amèrement, nous donnant l’impression que ses créateurs ont fait le tour du jardin. Espérons que la quatrième, déjà confirmée, saura nous prouver le contraire.

La troisième saison de You est présentement diffusée sur Netflix.