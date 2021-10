Le nouveau conseil des ministres de Justin Trudeau dévoilé le 26 octobre

Le premier ministre Justin Trudeau annoncera la composition de son nouveau conseil des ministres le 26 octobre prochain et la rentrée parlementaire à Ottawa aura lieu le 22 novembre avec un nouveau discours du Trône.

• À lire aussi: La honte du Canada

• À lire aussi: L’Illusion tranquille de Mélanie Joly

C’est ce qu’a annoncé vendredi le chef libéral, qui a été réélu à la tête d’un gouvernement minoritaire le 20 septembre dernier.

M. Trudeau s’est engagé à maintenir la parité homme femme autour de la table du conseil des ministres.

Comme le premier ministre l’a déjà confirmé, Chrystia Freeland demeurera vice-première ministre et ministre des Finances.

«Que ce soit pour en finir avec la COVID-19 ou pour offrir des services de garde à 10 $ par jour aux familles de tout le pays, les Canadiens ont choisi d’aller de l’avant en septembre», a dit Justin Trudeau, par communiqué.

«Ensemble, nous continuerons de travailler fort pour vaincre ce virus et faire vacciner les Canadiens, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, redonner aux gens les moyens de devenir propriétaires, accélérer les mesures de lutte contre les changements climatiques et faire des progrès importants sur le chemin de la réconciliation, a-t-il poursuivi. Notre gouvernement continuera d’être là pour les Canadiens durant cette crise, et nous travaillerons à faire avancer le Canada ensemble.»

À VOIR AUSSI...