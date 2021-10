Le PDG d'Olymel Réjean Nadeau est décédé

Le PDG fleuron agroalimentaire québécois d'Olymel, Réjean Nadeau, est décédé des suites d'un cancer fulgurant jeudi. Il avait laissé une note à ses collègues avant de s'éteindre.

«J’ai toujours partagé ma vie entre ma famille, mes proches et Olymel et soyez assurés que jusqu’aux derniers moments de ma vie qui approchent, j’aurai en tête notre photo de famille. J’ai vécu pleinement et je partirai serein», a-t-il dit aux membres de son équipe dans une note avant son départ jeudi.

Les Éleveurs de porcs accueillent avec tristesse le décès de Réjean Nadeau.

Nos sincères condoléances à la famille et à toute l'équipe d'#Olymel.

Notre réaction complète ici : pic.twitter.com/EDVRIJNAa6 — Les Éleveurs de porcs du Québec (@EleveursPorcsQc) October 15, 2021

Vendredi, plusieurs sources ont confirmé la nouvelle au Journal, mais Olymel n'a pas rendu nos appels.

J’aimerais offrir mes condoléances à la famille et aux proches d’un des grands bâtisseurs du Québec économique. Les produits d’Olymel rayonnent aujourd’hui partout, tant ici qu’à l’international. Reposez en paix M. Nadeau. — Jean Boulet (@JeanBoulet10) October 15, 2021

Figure importante dans le secteur de la transformation, Réjean Nadeau était la tête d'Olymel depuis des décennies. Il a réussi à bâtir un géant québécois de la transformation connu à travers le monde.

Empire de 4,5 G$

Présent dans plus de 45 pays, Olymel a un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars.

Olymel a une capacité d'abattage de 185 000 porcs et de 2,4 millions de volailles par semaine.

Elle possède 35 usines et centre de distribution.

