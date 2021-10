Moscou appelle les acteurs de la crise au Liban à «faire preuve de retenue»

Moscou | La Russie a appelé vendredi les forces politiques au Liban à «faire preuve de retenue» afin que la situation ne se «détériore pas davantage» après les combats de rue et violences ayant fait six morts à Beyrouth.

«Nous appelons tous les politiques libanais à faire preuve de retenue et de prudence et à recommencer à travailler ensemble de manière constructive pour résoudre les problèmes», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Se disant «extrêmement préoccupé par la tension politique croissante au Liban», Moscou a appelé à régler la crise «sur la base du respect et mutuel, sans interférence extérieure».

«Nous sommes convaincus que le gouvernement (de Najib) Mikati, qui s'est battu avec acharnement, saura relever ce dangereux défi et ne permettra pas à la situation du pays de se détériorer davantage», a-t-il ajouté.

Des combats de rue ont opposé jeudi des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d'une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Amal, des violences qui ont fait six morts et ravivé le spectre de la guerre civile.

Ces affrontements ont eu lieu sur fond d'enquête sur l'énorme explosion au port de Beyrouth l'an dernier.