«On va régler le problème» -Dominique Ducharme

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, s'est adressé aux médias vendredi au lendemain d'une gênante défaite de 5 à 1 de sa troupe face aux Sabres de Buffalo

Ducharme a fait savoir que l'attaquant Mike Hoffman, présentement à l'écart en raison d'une blessure au bas du corps, pourrait revenir au jeu mardi ou jeudi. Le défenseur Joel Edmundson n'est toutefois pas aussi près d'un retour.

Le pilote du Tricolore s'est montré rassurant et confiant malgré les deux défaites de son équipe en lever de rideau.

«Une grosse partie du problème est mentale. Si on n'a pas la bonne mentalité, ça ne sert à rien. Ils ont eu le message aujourd'hui (vendredi). On va régler le problème», a assuré Ducharme.

Selon lui, les joueurs avaient besoin de cette claque au visage après avoir vécu des moments euphoriques lors des dernières séries éliminatoires.

«Parfois, t'as besoin de frapper le mur, de le réaliser, de le sentir, a illustré Ducharme. Je suis passé à travers ça avec d'autres équipes. T'as beau les avertir, c'est la même chose. On n'est pas la première équipe à qui ça arrive. Tampa hier (jeudi) est revenu de peine et de misère [contre les Red Wings] et ça fait deux coupes de suite que l'équipe gagne.»

Le Canadien dispute son prochain match contre les Rangers de New York, samedi, à Montréal.