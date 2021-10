Opinion sur le sexe dans le couple

Je viens de lire ta chronique ma Louise, celle dans laquelle tu affirmes qu’une vie de couple suppose généralement une vie sexuelle. Ta correspondante te disait clairement qu’elle avait avoué à son conjoint, le père de son enfant, qu’elle ne ressentait plus aucun besoin de faire l’amour avec lui, tout en se sentant très bien en couple avec lui. C’est clair comme affirmation. On s’entend-tu pour dire qu’aussi longtemps que la lune de miel est au rendez-vous, ta réponse garde sa pertinence, mais qu’à partir du moment où le miel se liquéfie derrière la lune, on ne parle plus du tout de la même chose ?

Je suis d’accord avec toi sur le fait que chacun des membres du couple a un appétit sexuel différent et des goûts sexuels différents. Et c’est pareil, je crois, dans toutes les sphères de la vie de couple. Mais pourquoi affirmes-tu qu’en matière sexuelle, il faudrait que les deux s’arriment sur le même modèle par ta phrase : « Vous avez eu la chance de rencontrer un homme dont la vigueur sexuelle s’accorde à la vôtre » ?

Je m’excuse, mais moi, ce n’est pas du tout comme ça que j’ai compris sa lettre. Elle n’a jamais dit que son mari avait, comme elle, une faible libido. J’ai plutôt compris qu’il se servait de son bon jugement pour comprendre qu’elle n’avait plus de jus pour assouvir ses besoins à lui. C’est par amour pour elle qu’il accorde sa libido à la sienne puisqu’il sait qu’elle ne l’en aime pas moins pour autant. Ce qui est selon moi une grande marque de fidélité. Pourquoi faudrait-il toujours que la femme camoufle ses vrais besoins sexuels pour assouvir ceux de son mari ? La sexualité est un couteau à deux tranchants. Autant elle peut unir le couple, autant elle peut le désunir !

Ginette

Il se peut que votre interprétation de ce texte soit meilleure que la mienne. Mais quand vous dites : « La sexualité est un couteau à deux tranchants. Autant elle peut unir le couple, autant elle peut le désunir », ne venez-vous pas dire le contraire ? Selon moi, ce n’est pas juste une affaire de bon jugement de la part d’un homme de se priver de sexualité à long terme quand il est encore dans la force de l’âge. Pour que ce soit viable, il faut que sa libido à lui soit également en baisse. Autrement dit, plus les deux seront sur la même longueur d’onde à ce propos, plus facilement les ententes se feront. Ceci étant dit, je n’ai jamais laissé sous-entendre que la femme devait camoufler de quelque façon que ce soit ses besoins en matière de sexualité. Mais combien le font par peur de perdre leur partenaire et attendent à la limite du supportable pour dévoiler leur vraie nature ?