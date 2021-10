Redécoupage électoral: le Québec perdra du poids à Ottawa

Le Canada comptera quatre sièges de plus à la Chambre des communes au plus tôt en 2024, passant de 338 à 342. Le Québec est la seule province à perdre un siège, alors que la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario en gagneront cinq au total. Le gouvernement Legault se dit «préoccupé» par la situation.

• À lire aussi: Le commissaire aux élections met à l’amende des agents nonchalants

Ce prochain redécoupage portera le nombre de sièges du Québec de 78 à 77. Ainsi va-t-il de sa représentation proportionnelle en Chambre à Ottawa: le poids de la province dans la fédération passera de 23,28 % à 22,71 %.

La grande gagnante est l’Alberta, qui passera de 34 à 37 sièges, soit trois de plus pour la province de l’Ouest. De leur côté, la Colombie-Britannique et l’Ontario enverront chacune un député de plus dans la capitale fédérale.

Élections Canada a fait le point sur la situation dans un courriel. «Ce siège en moins s’explique par le fait que le taux d’accroissement de la population du Québec demeure inférieur au taux d’accroissement moyen des autres provinces», a-t-on fait savoir vendredi.

Le redécoupage sera officiellement finalisé en octobre 2023. Il se pourrait donc que le nombre exact de sièges soit légèrement modifié d’ici là.

Québec se dit «préoccupé»

La nouvelle n’a pas tardé à faire réagir au gouvernement du Québec, qui souligne que «la décision n’est pas encore définitive».

«Nous sommes très préoccupés par cette diminution du poids du Québec au sein du Parlement canadien. Nous suivrons la situation de près», a fait savoir Florence Plourde, attachée de la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

À VOIR AUSSI