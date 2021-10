Québec paiera le médicament le plus cher du monde

Québec paiera le Zolgensma, ce médicament le plus cher au monde qui coûte 2,8 millions $ et qui freine l’amyotrophie spinale chez les enfants.

Dès le 20 octobre, le Zolgensma sera couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) en étant ajouté à la Liste de médicaments fournis en établissements de santé.

Une famille du Saguenay, dont la petite fille de 5 mois, Madison, est atteinte d’amyotrophie spinale avait fait des sorties dans les médias pour sensibiliser la population à sa cause et amasser des fonds afin de l’aider à amasser les 2,8 millions $ nécessaires pour acheter ce médicament de la pharmaceutique Novartis.

La nouvelle concernant l'ajout du Zolgensma à la Liste des médicaments fournis en établissement de santé avait été confirmée aux parents par la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, jeudi matin. Le ministre de la Santé et des Services sociaux l’a officialisée vendredi matin, par communiqué.

«Je suis extrêmement heureux d'annoncer cette bonne nouvelle, qui était très attendue par les familles d'enfants au Québec atteints de l'amyotrophie spinale. Nous sommes sensibles aux conséquences de cette maladie sur la qualité de vie des patients, de même que sur leur développement et leur autonomie. C'est pourquoi j'ai tenu à tout mettre en œuvre pour devancer son inscription à la Liste de médicaments», a indiqué le ministre Christian Dubé.

Québec a précisé que la négociation avec Novartis pour faire diminuer le prix du médicament a été «couronnée de succès dans les derniers jours».

Urgence d’agir pour Madison

Le temps pressait, car pour être pleinement efficace, le Zolgensma doit être administré avant qu'un enfant atteigne ses 6 mois. Dans son cas, Madison a jusqu'au 21 novembre pour recevoir ce médicament.

Le Zolgensma était approuvé par Santé Canada, mais n'était pas couvert jusqu’ici par la RAMQ.

Le gouvernement du Québec travaille aussi pour faire le dépistage de l’amyotrophie spinale durant la grossesse afin de donner le plus de chance possible aux enfants atteints de la maladie.

Les parents de Madison s’engagent maintenant à rembourser les 500 000 $ qui avaient été amassés grâce à la générosité des gens dans le cadre d’une campagne de sociofinancement.

Qu'est-ce que l'amyotrophie spinale?

L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire génétique rare. Elle constitue la principale cause génétique de décès chez les enfants en bas âge et se caractérise par une perte progressive et définitive des cellules qui contrôlent les muscles. Dans les cas les plus graves, les enfants présentent une faiblesse et une paralysie musculaires de plus en plus importantes, ainsi que des difficultés à avaler et à respirer.

