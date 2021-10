Un diagnostic peut parfois être erroné

L’histoire du petit garçon affecté par une peau rugueuse dans les mains (Ichtyose) et dont la tante s’est mise à la recherche du médicament miracle m’incite à vous raconter mon histoire. Affecté par d’atroces douleurs, de l’inflammation et du psoriasis, j’ai reçu un diagnostic d’arthrite en 2010. En 2016, on me disait plutôt que je souffrais de la maladie cœliaque, parce que j’étais allergique au gluten. Si j’étais la mère de ce garçon, je chercherais du côté de l’alimentation. Car, comme ce fut mon cas, l’intolérance à certaines substances peut être catastrophique.

Un homme qui ne souffre plus

La différence avec vous, c’est que ce garçon ne souffre pas physiquement, autrement que de se voir lésé dans son intégrité physique mise à mal par la rugosité et la laideur de ses mains. Mais rien ne devrait le retenir de solliciter un deuxième avis, au cas où.