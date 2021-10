Un hommage pour les aînés qui ont été victimes de la COVID-19

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées, vendredi, dans les rues de Montréal, pour rendre hommage aux aînés décédés de la COVID-19.

Le rassemblement, organisé par le Comité aînéEs de la CDC Solidarité Saint-Henri et le Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM), dans le cadre de la campagne «Je Me Souviens 2020: pour un système de santé qui met les aînéEs au cœur de nos communautés!», s’est tenu vers 10 h, au coin des rues Victoria et Sherbrooke.

Pour les deux organismes, ce rassemblement est un moyen de dénoncer un système de santé jugé «dysfonctionnel, négligent et abusif» envers les personnes aînées.

Ils estiment que durant les première et deuxième vagues de la pandémie de COVID-19 en 2020, le Québec a vécu «un gérontocide» avec «plus de 9600 personnes âgées de 60 ans et plus qui ont perdu la vie, dont 50 % résidaient dans des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), soit 13 % des Québécois vivant dans ces résidences», peut-on lire dans un communiqué.

Les organisateurs ont également lancé une déclaration qu’ils espèrent déposer à l'Assemblée nationale cet hiver.

«Nous voulons dénoncer l'échec de notre système de santé et demandons que notre gouvernement mette rapidement en place des solutions qui protégeront nos aînéEs lors d’une prochaine pandémie. Nous souhaitons réintégrer les personnes aînéEs dans la communauté, leur redonner la dignité, le respect, une voix, la capacité de participer et de contribuer», a déclaré Véronique Milius, organisatrice communautaire responsable des dossiers aînéEs à la CDC Solidarité Saint-Henri.