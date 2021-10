Vague d’incendies criminels contre des pizzerias

Une vague d’incendies criminels non résolus qui a déjà frappé quatre pizzerias de Contrecœur et de Sorel-Tracy en moins d’un an sème l’inquiétude dans la communauté.

« Des employés de mon restaurant qui étaient partis travailler au Bailey’s perdent encore leur emploi. Ça n’a plus d’allure », a déploré Jean-François Naud, copropriétaire de Pizz Contrecoeur, qui avait été incendié en décembre dernier.

Vers 3 h du matin hier, c’était au tour du Bailey’s Resto-Bar, à Contrecoeur, d’être la proie des flammes, et ce, pour une deuxième fois en 15 jours.

Cette fois-ci, le bâtiment est une perte totale, a indiqué Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, qui mène l’enquête.

Pour Jean-François Naud, cette vague d’incendies en Montérégie, vraisemblablement tous d’origine criminelle, représente tout le boulot d’une vie parti en fumée.

« On employait une trentaine de personnes, certaines étaient avec nous depuis 20 ans. On a tout perdu. C’est notre vie qu’on bâtissait depuis des années », a-t-il dit.

La peur s’installe

L’entrepreneur essaie de relocaliser sa pizzeria dans une autre ville, mais la crainte d’être à nouveau incendié plane au-dessus de sa tête, a-t-il confié.

Craintif, Yves Richer, gestionnaire d’une bâtisse à proximité qui abrite la rôtisserie Roosters BBQ et le pub chez Philippe, a même installé des caméras à l’extérieur et fait inspecter le système de gicleurs.

En décembre dernier, des incendies criminels avaient également endommagé la pizzeria Sorento et le restaurant Milano, tous deux à Sorel-Tracy. La Sûreté du Québec enquête toujours sur ces événements.

« Il est trop tôt pour dire si ces incendies sont reliés entre eux », a indiqué hier la porte-parole Valérie Beauchamp.

