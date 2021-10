Voici des vins à petits prix qui font du bien à la planète!

Avec l’arrivée de l’automne, l’envie irrésistible de cuisiner de bons plats mijotés vous prend? Pour vous accompagner des fourneaux jusqu’à la table cette saison, voici deux vins abordables qui contribuent au développement durable!

Code SAQ: 12997709 | 13,5 % - 2,3 g/L

Souple, juteux, doté d’arômes de petits fruits rouges et d’une finale enveloppante aux parfums de café, le Baron du Pin est le vin automnal parfait! Ce vin rouge bordelais, élaboré par Les Caves de Rauzan, est composé en majorité de merlot (75 %) et complété de cabernet sauvignon (25 %).

Pour l’apprécier à sa juste valeur, servez-le avec un bœuf Wellington ou un tartare de bœuf – la viande saignante assouplit les tanins du vin – ou, plus simplement, avec un plateau de charcuteries. Végétarien? Pas de problème! Incorporez des champignons ou des aubergines grillées à votre plat automnal préféré. Un risotto aux champignons, par exemple, ferait un accord parfait!

Avec une volonté claire de cultiver la vigne en respectant la terre, les hommes et la biodiversité, Les Caves de Rauzan est pionnière dans l’engagement du développement durable et de la responsabilité sociale à Bordeaux. Pas étonnant que le vin Baron du Pin détient plus de six certifications liées à l’environnement, au développement durable et à la responsabilité sociale.

Parce que défendre la biodiversité et garantir une bonne qualité de vie aux travailleurs agricoles a toujours meilleur goût!

Code SAQ: 14728810 | 11,5 % - 1,2 g/L - BIO

Bodega Mureda est l’un des plus importants domaines bio d’Europe, comprenant plus de 15 000 hectares. Leur cuvée Arbolencia provient de la Meseta, un haut plateau situé au cœur de la péninsule Ibérique, dans la région espagnole de Castille-La Manche. Là-haut, les vignes côtoient oliviers, orangers et pistachiers.

Le vent souffle fort à cet endroit, ce qui permet de protéger la vigne des champignons et des maladies, en plus de favoriser une agriculture biologique, sans pesticides et autres traitements.

Tous ces facteurs additionnés donnent un vin blanc éclatant qui s’ouvre sur des notes de lime, de fenouil et de pamplemousse. Les vertus conjuguées du sauvignon blanc et du verdejo confèrent au vin un caractère tonique et rafraîchissant.

Eh bien qu’il inspire d’emblée des apéros d’été, l’Arbolencia peut aussi apporter une touche de soleil de l’Espagne à votre automne. Servez-le avec un ceviche de poisson blanc: l’accord sera sublime!

En plus de pratiquer l’agriculture biologique, Bodega Mureda multiplie les efforts pour encourager le développement durable. L’étiquette et la bouteille sont issues de matières recyclées et 10 % des profits sur les ventes du Arbolencia au Canada sont versés à Arbres Canada, un organisme qui a planté plus de 83 millions d’arbres au Canada depuis sa création en 1992.

Deux vins savoureux, abordables et éthiques. Que demander de mieux?