GALIPEAU, Gilbert



À l'unité des soins palliatifs du CHSLD Champlain, vendredi le 17 septembre 2021, à l'âge de 58 ans, est décédé d'un cancer Monsieur Gilbert Galipeau, fils de feu Jeannot Galipeau et feu Gaétane Perreault.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Lacoursière, ses fils Benjamin (Madeleine) et Robin, les enfants de sa conjointe Karyanne (Christian) et Antonin, ainsi que son petit-fils Léo.Il laisse également dans le deuil sa famille : frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, la famille Forget-Lacoursière (famille de sa conjointe), la famille Giroux (famille de sa défunte épouse), ainsi que ses nombreux amis(es) et connaissances.La famille désire remercier l'unité d'oncologie de l'Hôpital Charles-LeMoyne ainsi que les soins palliatifs du CLSC Champlain, Dr Deschênes et Mme Hervieux, pour les bons soins et le confort apportés à monsieur Galipeau, ses enfants et sa conjointe. En terminant, la famille tient à remercier les ambulanciers Alexandre Vincent et Marie-Josée Lemay pour leur beau geste envers lui.La famille sera présente à la :DE L'ESTRIE485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE, J1E 1H1le vendredi, 22 octobre de 17 h à 21 h et ainsi que le samedi, 23 octobre 2021 de 9 h à 11 h. Une cérémonie d'adieu suivra à la chapelle de la Coopérative funéraire de l'Estrie.Vous pourrez suivre, également, la cérémonie sur notre plateforme virtuelle, en allant sur le site de la Coopérative funéraire de l'Estrie, sous l'onglet avis de décès, Gilbert Galipeau , Visionner la cérémonie.La mise en terre sera faite en après-midi au cimetière Saint-Michel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.