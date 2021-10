VIEN (née POULIOT), Denise



À Montréal, le samedi 25 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Denise Pouliot, veuve de Jean-Louis Vien.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande et Pierrette, son frère Roland (Huguette Miron), son ami de coeur Fernand Lamontagne, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexele dimanche 24 octobre de 12h30 à 16h30.La cérémonie de mise en terre aura lieu le samedi 6 novembre à 11h au Cimetière St-Louis-de-Terrebonne.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.