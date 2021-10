POITRAS, Lise (née Forest)



Entourée de ses enfants, à Laval, le 10 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Lise Poitras, épouse de feu Gilles Poitras.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Sylvie Fafard), Anne-Marie (Gordon Friesen) et Luc, ses petits-enfants Pénélope Ann, John, Marianne Rose et Charles, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 31 octobre 2021 de 14h à 16h, une célébration commémorative suivra à 16h.Des dons à la Société Parkinson seraient appréciés.