SAVIUK DEMCHUK, Annie



C'est avec le coeur gros que notre famille annonce le décès de Annie Demchuk Saviuk le 10 octobre 2021, épouse de feu Harry Saviuk. Annie a su combattre courageusement son cancer avec force et détermination. Fidèle à elle-même en vraie " Baba " ukrainienne, les besoins de sa famille sont restés en priorité jusqu'à la fin de ses jours.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Helen et Steven (Johanne), ses petits-enfants Eric, Julia (Rolando), Natasha, Philippe, Zachary et William et son arrière-petit-fils Maximo. Elle manquera à ses nombreux amis de l'église St. George Ukrainian Orthodox, du centre " Teapot " de Lachine et des Belvédères de Lachine.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le mercredi 20 octobre de 19h à 21h et le jeudi 21 octobre de 9h à 11h, suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence. L'inhumation suivra au Cimetière Orthodoxe St-George, Lachine.La famille tient à remercier les employés du Cedar Cancer Center et de la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar pour les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar seraient grandement appréciés.