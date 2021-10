GAGNON, Michel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès subit à Mercier, le 6 octobre 2021, à l'âge de 66 ans de M. Michel Gagnon, fils de feu Philippe Gagnon et de Mme Thérèse Leduc.Outre sa mère il laisse dans le deuil sa conjointe Johanne Delisle, sa fille Annick et son fils Steve, ses petits-enfants Koralie-Mae, Louis-Philippe, Loïc et Guillaume, ses frères et sa soeur Gaétan (Marielle), Carole (Richard), Alain (Manon), neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIER450-699-1717 www.rfmtheriault.cale samedi 23 octobre 2021, dès 13h suivi d'une cérémonie intime à 16h.