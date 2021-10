NAZAIRE, Françoise



À Laval, le 1er octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée des suites d'une longue maladie, Françoise Nazaire.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères Goulith (Dionner), feu Sony; Pauline, Eugène (Suze), Yves (Danielle), Nerva (Chantal), feu Marc et feu Liguide; Résia; ses neveux et nièces Patricia, Richard, Alain (Loucie), Barbara (Kéven), Francis, Nancy, Éric, Gemma (feu Annette), Amanda, Jennifer, Cyndia, Astrid, Carine, Johanne, Ritania, Sonia, Yva (Rita), Havner-Jacques, Gilbert, Nina, Vanessa (Webster), Stacie, Marie-France, Françoise; sa cousine Wilna St-Hilaire née Alphonse (Arnaud), Marie-Cécile Alphonse Apollon (Milou), Édouard Daity (Thérèse), Marie-Lourdes Daity (Guillio), ses cousines feu Enna Nazaire Pierre et feu Odette Daity; ses ami.e.s Michel & Marie-Ange Coulanges, Anthony Penel, Monique Gédéon (feu Raymond), Roselaure Guerrier, Alice Blanc (Luc-Arnold), Marie-Carle Porow, Nancy Dubuisson (Yves), François Charlotin (Marie-Laure), Etzer Ménard, Edna Larochelle; et nombreux filleules et filleuls.Famille et amis seront accueillis au complexele vendredi 22 octobre de 16h à 21h.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Yves, 2975 av. Saguenay, Laval, le samedi 23 octobre à 13h, suivi d'un repas à La Sirène - 480 boulevard Saint-Martin O., à Laval.Au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire un don pour une bourse d'études créée en l'honneur de Françoise.