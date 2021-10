DELORME PICHÉ, Lucille



Au CHRDL de Joliette, est décédée à l'âge de 90 ans, Lucille Piché, épouse de feu Georges Delorme. Elle était la fille de feu Adrien Piché et feu Eva Roy.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Claude (Suzanne Miville), Laurence et Michel, ses petits-enfants Éric et Rachel Paquin, son frère Henri, ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces.En raison des circonstances pandémique, le tout se fera dans l'intimité familiale.Des dons peuvent être fait à la Société Alzheimer.