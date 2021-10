GRÉGOIRE (BERGERON)

Marie-Paule



C'est avec tristesse et sérénité que nous vous annonçons le décès de notre mère Marie-Paule Grégoire (Bergeron), survenu le 3 octobre 2021, à l'âge de 89 ans. Après avoir croqué à pleines dents dans la vie, elle est allée rejoindre son amour, feu Jean-Noël. Elle fut comblée par ses filles Cécile, Claire et Nicole. Elles vivent ce deuil avec Rémy Boily, Richard Savoie et les petits-enfants David (Amélie), Daniel et Dominique (Mikaël), Marie-Claude (Daniel), Lysanne (Philippe) et Marie-Élaine (Daniel) et Marie-Hélène (Antoine), ainsi que 11 arrière-petits-enfants. Elle laisse également son beau-frère Gérald Bergeron (Alberte) et ses belles-soeurs Gilberte et Jeannine Bergeron et Claire Dubois, sa cousine Jeanne-Paule Grégoire, ses amis Lina et Renald Veilleux ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 octobre 2021 de 18h à 21h et le samedi 23 octobre 2021 de 9h à 11h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 23 octobre 2021 à 15h en l'église Immaculée-Conception de St-Hubert (5405 ave Hémard, St-Hubert, QC, J3Y 3G8). L'inhumation suivra au cimetière de St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.