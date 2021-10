LEVASSEUR, Marc



Marc a quitté notre monde pour un ailleurs sans souffrance le 7 octobre vers 10h15 entouré de son amoureuse Jacinthe, ses enfants Catherine et Sébastien, ses beaux-enfants Jean-François et Mélanie et ses petits-enfants Maya, Zoé,Alexia, Xavier et Félix.Nous ne remercierons jamais assez Mathieu Guilbault, médecin, et Camille Paiement, infirmière pour leur empathie et leurs bons soins.Marc a permis à un organisme de Mont-Tremblant (Palliaco) d'expérimenter un nouveau service de soutien et répit pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en fin de vie. Si vous désirez faire un don à sa mémoire et pour la continuité de ce projet les coordonnées sont:Tél. 819 717-9646 Sans frais: 1 855 717-9646Marc a aussi fait le don de son cerveau pour la recherche sur cette maladie.