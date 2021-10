PIÉ, Denis



De Saint-Michel, le 8 octobre 2021 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Denis Pié, époux de Mme Jeanne D'Arc Oligny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Rolland, Normand (Benoit), Odile (Michel), Brigitte (André), feu Gilbert (Pauline), Martin, ses petits-enfants Alexandre, Étienne, Émilie, Guillaume, Julie, Catherine, Jean-Philippe, Emmanuelle et Louis-Philippe, ses arrière-petits-enfants Marianne et Pénélope, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Michel, le samedi 23 octobre 2021 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation groupe Champlain (CHSLD).