TOUPIN (née GERVAIS), Marie



À Laval, le samedi 9 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie Toupin (née Gervais), épouse de feu M. Maurice Toupin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Robert), Paul (Nathalie) et Lise (Jean-Claude), ses petits-enfants Emilie (Guillaume), Guillaume (Josianne), Philippe, Sophie, ses arrière-petits-enfants Antoine, Maxence et Noélie, sa soeur et sa belle-soeur ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREle vendredi 22 octobre de 10h à 12h. Un hommage lui sera rendu dès 12h à la chapelle de même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC.