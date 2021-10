BUTEAU LEBLANC, Rollande



Le 21 mars 2021, est décédée Mme Rollande Leblanc Buteau, à l'âge de 93 ans, épouse de feu André Buteau, résidente de St-Barthélemy.Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette Buteau (Christian Beaudoin), Luc Massé (Nicole Beauregard), ses petits-fils Patrice Massé (Jessica Legros) et Francis Massé, ses arrière-petits-enfants Chrystian et Chrysthalia, son frère Bertrand Leblanc (Graham), ses soeurs Simone Leblanc (feu Roger Malboeuf) et Françoise Leblanc (Herb Nelson), ses beaux-frères Raoul Buteau et Lionel St-Onge (feu Thérèse Buteau), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon les volontés de Mme Leblanc Buteau, il n'y a eu aucune exposition. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 23 octobre à 11h en l'église de Saint-Barthélemy, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille sera présente à l'église à compter de 10h pour les recevoir les condoléances.