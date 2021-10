BORDUAS, François



De Varennes, le 16 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur François Borduas, retraité de Kronos, époux de madame Rollande Geoffrion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Francine (Gilbert Trudeau), Ginette (Richard Charron), Michel (Manon Labrecque), ses petits-enfants Joël, Alexandre (Alexandra Walker), Marie-Michelle, Gabriel, Ariane (Frédéric Ouellet), Francis, ses arrière-petits-enfants Félix et Julia, son frère Gérard (feu Jeannine Wedge), sa soeur Armande (Jean-Pierre Geoffrion), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 octobre à compter de 13 h jusqu'à 14 h en la Basilique Sainte-Anne de Varennes.Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.La famille remercie infiniment tout le personnel de la Maison Source Bleue de Boucherville pour les bons soins prodigués à monsieur Borduas.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de soins palliatifs Source Bleue.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone: (450) 652-9131Télécopieur: (450) 655-0941