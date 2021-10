BRIAND-LACROIX, Céline



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Céline Briand-Lacroix, épouse de feu Claude Lacroix.Elle s'est éteinte paisiblement le mardi 5 octobre 2021 entourée des soins et de l'affection ceux et celles qui l'ont aimée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renée (James Angle) et Serge (Sylvie Gill), ses petits-enfants Alexandre, Marie-Claude et Camille ainsi que leurs conjoint(e)s; ses frères et soeurs Lucille, Hélène, Albert, Edmond, Jean Baptiste, Jeannette, Marc et Marie-Marthe ainsi que leurs conjoint(e)s. Aussi dans le deuil les frères et soeurs de Claude: Carmel, Herman et Laurier Lacroix. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s dont Jean Robert Dubord.La famille souhaite remercier Dr Menzies ainsi que l'équipe entière de l'Institut Thoracique de Montréal.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu ultérieurement dans son village natal à Saint-Bruno de Kamouraska.